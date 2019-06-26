القبض على أمير داعش باليمن خلال عملية نوعية

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-was جنود يحيطون بأمير داعش بعد القبض عليه

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، ألقت فيها القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "وام".

وأضاف المالكي أنه تم خلال العملية النوعية القبض أيضا على المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء تنظيم داعش المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرون دقيقة صباح يوم 3 يونيو الجاري.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال".

وأضاف: "التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعمليه الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل".

استمرت 10 دقائ

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وبيّن الملكي أن العملية استمرت مدة 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، ونتج عن العملية القاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أيا من النساء والاطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي اضرار جانبية بالمدنيين.

وتابع: "كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لابتوب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات".

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالا لجهود المملكة في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.

وأكد استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفاءها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

وشدد على أن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على بقية التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، على أن يتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.