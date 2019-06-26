- 1/2
- 2/2
عرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو دعائيا خلال ورشة البحرين لقطاع غزة في إطار ما أسماه "صفقة القرن".
وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ"مدينة أحلام"، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين.
ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة المصرية شكلا وموضوعا.
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر كوشنر يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام".. وخريطة تلمح بضم سيناء لـ"صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.