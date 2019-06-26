كوشنر يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام".. وخريطة تلمح بضم سيناء لـ"صفقة القرن"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

عرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو دعائيا خلال ورشة البحرين لقطاع غزة في إطار ما أسماه "صفقة القرن".

وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ"مدينة أحلام"، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين.

ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة المصرية شكلا وموضوعا.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO

if (!document.getElementById('vme-player')) { var vmePlayer = document.createElement('script'); vmePlayer.setAttribute('id', 'vme-player'); vmePlayer.setAttribute('site-id', 'MTcwNQ=='); vmePlayer.src = '//vidyome-com.cdn.vidyome.com/vidyome/builds/vme-yt.js'; if (document.body) { document.body.appendChild(vmePlayer); } }

المصدر: RT