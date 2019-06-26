الان تتابع الروبوتات ستقوم بمهام 20 مليون وظيفة صناعية بحلول 2030 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: كشفت شركة “أوكسفورد إكونوميكس” للأبحاث أن الروبوتات ستقوم بمهام 20 مليون وظيفة في المجال الصناعي

بحلول عام 2030. وأضافت الشركة في بحث جديد أنه بينما يعمل التحول في الاعتماد على الآلات على رفع مستوى الاقتصادات بشكل عام، فإنه يؤدي في الوقت نفسه إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف في صناعات ودول معينة، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وتابعت أن العمال الأكثر تهديدا جراء ذلك هم غالبا في مناطق ريفية ويؤدون أعمالا تقليدية.

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