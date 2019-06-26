الأربعاء .. أدبي أبها يقيم أمسية شعرية لأربعة شعراء على مسرح النادي

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تغريد العلكمي
ضمن الفعاليات الثقافية لصيف أبها هذا العام الذي جاء تحت شعار “مرحبا ألف في عسير” يقيم نادي أبها الأدبي أمسية شعرية لكل من الشاعر أحمد الكبيبي والشاعرة دلال المالكي والشاعرة مها العتيبي والشاعر موسى محرق ويديرها حسن القرني وذلك يوم الأربعاء الـ23 من شوال الجاري بمسرح النادي في تمام السابعة مساءا والدعوة عامة.
الجدير بالذكر أن نادي أبها الأدبي يحتضن عدد كبير من الفعاليات الثقافية لهذا الصيف برعاية اعلامية من عدة صحف من ضمنها صحيفة الخليج
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