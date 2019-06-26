القهوة تقدم حل سحري وتطرد بعوض الصيف من البيوت

يرتبط فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة دائماً بزيادة ظهور البعوض، وما يتبعه من الإصابة باللسعات والقرصات والحكة.

هذه المشكلة تعكّر صفو كثير من الأشخاص، خصوصاً في المناطق الساحلية، وتحاول ربات البيوت معالجة الأمر بالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، لكنّ الحلّ الصحي والسحري يكمن في القهوة.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قدَّمت مجموعةً من الطرق البسيطة والاقتصادية أيضاً، التي تتيح استخدام القهوة بغية التخلّص من البعوض.

_ البنّ

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في طبق مُغطّى بورق من الألومنيوم، يُوضَع عليه قليل من بنّ القهوة المطحون أو بقاياه المُجفّفة، مع إشعال النار من منتصفه، ليبدأ في الاحتراق البطيء، ويخرج منه دخان ورائحة تجعل البعوض يهرب بمجرد شمِّها.

_ "السائلة"

تعتبر القهوة السائلة فعالة للغاية في التخلّص من البعوض، كل ما عليكَ سوى وضعها في مناطق تجمُّع الحشرات مثل الشرفات وعتبات النوافذ أو الأماكن التي تحتوي نباتات، لضمان هروب الناموس نهائياً.