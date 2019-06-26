شكرا لقرائتكم "المستقبل": يعز علينا خوض سجالات في مواجهة حملات من حلفاء ورفاق درب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 20:22

أكدت كتلة "المستقبل" النيابية أن "تجارب الاتفاقات الثنائية او الثلاثية وسواها، باتت من مخلفات الماضي، وليس هناك من خيار امام كافة المكونات الوطنية سوى التعامل مع أسس الشراكة كما ارساها اتفاق الطائف. وخلاف ذلك يبقى كلاما في اطار التمنيات او الهواجس او المزايدات المعروفة".



Advertisements

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية عصر اليوم، (الثلثاء) في "بيت الوسط"، اجتماعا برئاسة النائب بهية الحريري، وأصدرت في نهايته بيانا أشارت فيه الى أنه "يعز عليها ان تضطر الى الخوض في سجالات سياسية واعلامية، في مواجهة حملات تستهدف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، خصوصا عندما تأتي تلك الحملات من جانب حلفاء وأصدقاء ورفاق درب، كانت لنا معهم صولات وجولات في الدفاع عن الدولة والشرعية والمؤسسات، وفي التضامن مع الشعب السوري في انتفاضته ضد الظلم والقمع والارهاب".

وإذ شددت على ان "الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة التباينات والهواجس"، أكدت التزامها بـ"موجبات التسوية السياسية الهادفة إلى حماية الاستقرار السياسي بصفته ركيزة أساسية من الركائز المطلوبة للاستقرار الاقتصادي والاصلاح الاداري والمالي الذي يتطلع اليه اللبنانيون، وما تعنيه من إلتزام بمقتضيات الوفاق الوطني كما حددها إتفاق الطائف"، رافضة "رفضا مطلقا في هذا الشأن، وضع الجهود والاتصالات التي يجريها الرئيس سعد الحريري، في خانة الثنائيات السياسية او الطائفية، او في خانة المحاصصات على المواقع الادارية في الدولة".

كما أكدت الكتلة "في ضوء ما يطرح من مشاريع حلول للقضية الفلسطينية، ان الكلمة الفصل في هذا الأمر تعود الى الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، التي تحدد المسار الذي تراه مناسبا لقيام دولتها المستقلة"، مشددة على أن "لبنان لن يخرج في هذا السياق عن قرارات القمم العربية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

واعتبرت ان "أي مقترحات قد تعني لبنان، ومن شأنها المساس بصيغته الوطنية وقواعد العيش المشترك، تشكل خرقا لما نصت عليه مقدمة الدستور حول التوطين"، مؤكدة "في الوقت عينه، على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه كما تقره القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".