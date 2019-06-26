قطر.. اتفاق مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمجال الرياضة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وقع مركز دولي مقره قطر، والأمم المتحدة، الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز التعاون حول منع الإرهاب ومكافحته، خاصة فيما يتعلق بحماية الأهداف الأكثر تعرضاً للإرهاب في سياق تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وجرى توقيع الاتفاقية بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (أنوكت) والمركز الدولي للأمن الرياضي ومقره العاصمة القطرية الدوحة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز تنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحضير وخلال إقامة الفعاليات الرياضية والمنافسات العالمية الكبرى.

وسيعمل الطرفان على تطوير الأدوات ووضع المعايير والإرشادات وبرامج بناء القدرات التي تعزز الأمن في المنافسات الرياضية الكبرى، وتروج للرياضة وقيمها النبيلة بما يؤدي إلى منع الإرهاب ومحاربة التطرف والعنف.

والمركز الدولي للأمن الرياضي منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية تتخذ من الدوحة مقراً لها، ويُعد مرجعية دولية لكل جوانب النزاهة والسلامة والأمن الرياضي في العالم.

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وفي هذا السياق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف: "هناك قرار مجلس الأمن رقم (2396) لعام 2017 يطالب الدول الأعضاء بحماية الأهداف المعرضة للهجمات الإرهابية بما في ذلك المنافسات الرياضية الكبرى".

وأشار إلى أنه "بمقدور الرياضة أن تسهم في إلهام الشباب وتعزيز الروح في المجتمعات، وهي جوانب أساسية لمنع انتشار التطرف والعنف المؤدي في النهاية إلى الإرهاب".

بدوره، ثمن رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، القطري محمد بن حنزاب، اختيار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للمركز ليصبح شريكاً في أول خطوة دولية لمكافحة وحماية الرياضة العالمية من الإرهاب.

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة مونديال 2022، كأول دولة في الشرق الأوسط.

وسيقام هذا المونديال على مدار 28 يوما، على أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.