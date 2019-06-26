الحوثيون يتحدثون عن استهداف جديد لمطارين جنوبي السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثيين باليمن، مساء الثلاثاء، استهداف مطاري أبها وجيزان السعوديين جنوبي المملكة، ما أسفر عن تعطل الملاحة بهما، وفق إعلام حوثي.

وعبر "تويتر"، نقلت فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة على لسان متحدث عسكري حوثي، أنه تم "استهداف مطاري أبها و جيزان ردا على جرائم العدوان (يقصد قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن) لليوم الخامس على التوالي".

وتحدثت أن "سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) أصاب أهدافه في المطارين بدقة عالية وتعطلت بهما الملاحة الجوية"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من التحالف العربي باليمن بشأن ما ذكره إعلام الحوثيين، وبعض الأحيان كذبت السعودية أنباء حوثية عن تعطيل الملاحة الجوية بمطاراتها جراء ضربات لجماعة الحوثي.

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وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية، إذ أعلن التحالف العربي، في 12 يونيو/حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

ومساء الأحد، أقر التحالف العربي، استهداف مطار أبها السعودي مجددا من قبل جماعة "الحوثي"، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين.

فيما قال متحدث عسكري حوثي إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.