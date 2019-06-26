مظاهرة في تل أبيب ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
تظاهر عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين اليساريين في تل أبيب، الثلاثاء، ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن".
وأفاد مراسل الخليج 365 أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (يسار) نظمت المظاهرة، بالتزامن مع استضافة العاصمة البحرينية للمؤتمر، الذي يعد الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن".
وشهدت التظاهرة مشاركة النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين، ورفع شعارات تحث على "مقاومة الاحتلال"، وتطالب باعتراف دولي بدولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل.
وتستضيف المنامة، الثلاثاء والأربعاء، مؤتمرا بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، برعاية أمريكية.
وافتتح المؤتمر "جاريد كوشنر"، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعد "عرّاب صفقة القرن".
ويشهد الحدث مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية.
ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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