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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري، أن هلال عسير باشر حادث انقلاب عائله في عقبه سنان بعدد من الفرق الاسعافية.
وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الساعه ١٩:٣٨ مساءً عن حادث انقلاب وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيه اتضح وجود ثلاث وفيات وأربع اصابات جميعها خطيره كلهم من عائله واحده.
وأضاف الشهري : تم التعامل مع الحالات بمهنيه عاليه وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى المجارده العام وحالتين نقلت عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركه في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 وفيات و4 إصابات خطيرة من عائلة واحدة إثر حادث انقلاب في #عقبة_سنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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