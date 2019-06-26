افتتاح مطار #خليج_نيوم لنقل المستثمرين للمشروع

صحيفة الخليج الالكترونية علنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة. Advertisements وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”. وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

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