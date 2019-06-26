شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر: الجلوس 4 ساعات مستمرة يتسبب في الإصابة بالجلطات الوريدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من الجلوس لمدة تصل لأربع ساعات مستمرة، مؤكدة أن الجلوس لمثل هذه الفترة قد يتسبب في الإصابة بجلطة وريدية.

وأوضحت الوزارة، أن الشخص الذي يضطر للجلوس لفترات طويلة سواء كان في المنزل، أو في رحلة سفر طويلة؛ فإن احتمالية الإصابة بالخثرات “الجلطات” الوريدية تزيد بنسبة كبيرة لديه.

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وقدمت عدداً من الإرشادات للمسافرين نصحتهم باتباعها خلال السفريات الطويلة للوقاية من الجلطات الوريدية، وهي: شرب ماء كافٍ، لبس الجوارب الضاغطة لمن لديهم قابلية الإصابة بالجلطات الوريدية، عدم وضع الساق على الساق لفترات طويلة، ممارسة تمارين الأرجل.