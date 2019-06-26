شكرا لقرائتكم مسؤول بحريني: النظام الإيراني يريد الذهاب بالمنطقة إلى حافة الهاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - "الحياة" | منذ 24 دقيقة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 21:56

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في البحرين الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة، أن النظام الإيراني يريد الذهاب بالمنطقة إلى "حافة الهاوية" في إطار مخططاته التوسعية، والتغطية على مشكلاته الداخلية المتفاقمة، فضلاً عن أن سلوكه العدواني لم يتغير بعد توقيع الاتفاق النووي.



ودعا آل خليفه خلال لقائه اليوم (الثلثاء) المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا بوزارة خارجية ألمانيا السفير كريستيان باك المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة ورادعة تجاه كل من يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، ويتبنى الإرهاب نهجًا وممارسة، ويهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وأن يتم النظر لقضايا الأمن والسلم في المنطقة بواقعية، وعدم مهادنة مع مصادر تهديد الأمن الدولي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات الجارية في منطقة الخليج، ورؤية مملكة البحرين لمجمل الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البحرين وألمانيا في مجالات الاستثمار بالاقتصاد الذكي والتكنولوجيا، ومشاريع الطاقة المتجددة، والابتكار ونقل المعرفة، وريادة الأعمال، إلى جانب الصناعات، والإنشاءات، والسياحة.