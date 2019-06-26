شكرا لقرائتكم سلام لوفد نقابة المحررين: منطق القوة لا يبني بلدا والحريري في مركب خشن ووضعه ليس مرتاحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 20:17

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام ان "اجتماع رؤساء الحكومة السابقين (يضم سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة) له رمزيته الوطنية، وهو عقد ويعقد منعا لتجاوز الدستور، ومنطق القوة لا يبني بلدا خصوصا اذا كان بين مكونات الوطن".



كلام سلام نقله عنه نقيب المحررين جوزف القصيفي، الذي زاره بعد ظهر اليوم (الثلثاء) في منزله في المنارة، وأعضاء مجلس النقابة، وعرض معهم شؤونا محلية عامة.

وأشاد سلام "بالدور الذي تقوم به النقابة في هذه الفترة خصوصا لجمعها نقباء المهن الحرة، وهي خطوة بناءة وايجابية خصوصا ان هذه المرحلة تتطلب اجواء سليمة لبناء مجتمع سليم، وللصحافة الدور الأكبر في هذا الصدد".

ثم دار حوار رد فيه سلام على اسئلة مجلس النقابة عن الاوضاع على الساحة المحلية.

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وأضاف القصيفي نقلا عن سلام: "انا لم اكن مذهبيا ولا طائفيا ولن اكون، ولبنان كله يذكر موقفي في العام 1992 عندما تضامنت مع مكون اساس في لبنان في مقاطعة الانتخابات لشعور هذا المكون بالغبن، وكلكم تعلمون كم خسرت جراء هذا الموقف".

وتابع: "الجو السياسي الملوث جعلني ابتعد عن السجالات السياسية، والخطاب السياسي اليوم هابط ومنحدر، والرئيس سعد الحريري اليوم هو في مركب خشن ووضعه ليس مرتاحا، فاتفاق الدوحة رغم تجاوزه الطائف كان حلا موقتا ولفترة وجيزة ولكنه كبل رئيس الحكومة في ظل حكومات ائتلافية". وقال: "المرحلة اليوم تتطلب كثيرا من التواضع وقليلا من فائض القوة، والرئيس الحريري يضحي بالكثير من اجل لبنان، والله كان في عون دولته لانه في هذه المرحلة يواجه ويعاني الكثير".

ورأى سلام ان المساءلة والمحاسبة غير موجدتين في هذه المرحلة، داعيا الى مولاة ومعارضة حقيقية. ودعا الى "الكف عن تخويف الناس واستثارة غرائزهم الطائفية وللكف عن المهاترات التي تلوث الجو السياسي وتفرز مناخات متشنجة ومدمرة".

وعن زيارة وفد مجلس الشورى السعودي لبيروت، لفت سلام ال أن "المملكة العربية السعودية مصممة على تعزيز علاقاتها مع لبنان والوقوف الى جانبه ونأمل مزيدا من الايجابيات على هذا الصعيد في المستقبل القريب".

وأقام سلام مأدبة غداء تكريمية على شرف الوفد حضرها الوزير السابق محمد المشنوق.