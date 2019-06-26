شكرا لقرائتكم مصر لتطوير التعاون مع غانا وجنوب السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعتين في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 19:47

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي مع غانا وجنوب السودان، وذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا السيسي في القاهرة أمس مع نانا أكوفو أدو رئيس غانا، وتوت جلواك مبعوث رئيس جنوب السودان ومستشاره للشؤون الأمنية.



وأكد السيسي لرئيس غانا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيداً بتنامي التعاون بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة.

وأعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، ومواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد رئيس غانا تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مصر المحوري على الساحة الإفريقية لاسيما جهودها الحالية كرئيس للاتحاد الإفريقي.

وأعرب الرئيس الغاني كذلك عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في غانا في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والتعدين، وتطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في غانا.

وأعرب الرئيس أكوفو أدو عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لأبناء غانا في مجالات بناء القدرات، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

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وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن اللقاء بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بخاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً والمشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها، وكذلك في إطار المستقبل الاقتصادي الواعد لغانا في ضوء توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

كما شهد اللقاء التباحث حول أطر تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الاستراتيجية، في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي.

كما استقبل الرئيس السيسي مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، بحضور عباس كامل رئيس الاستخبارات العامة، وكل من ماييك دنج وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان.

وسلم جلواك الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.

واستعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس أكد أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلاً عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

كما أكد الرئيس أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.