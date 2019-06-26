شكرا لقرائتكم تفكيك خلية خططت لتنفيذ اعتداءات في المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 19:47

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت اليوم (الثلثاء) خلية مكونة من أربعة "متشددين موالين" لتنظيم "داعش"، كانوا يخططون لاعتداءات بالمتفجرات في المملكة.



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وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان أن العملية، التي جرت في ضواحي مراكش (جنوب)، مكنت من "حجز بقايا مواد كمياوية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة" في مزرعة يملكها أحد أعضاء الخلية.

وأوضح أن المعطيات الأولية أظهرت قيام المشتبه في تزعم الخلية "باستقطاب وتأطير أفراد مجموعته، ونسج علاقات مشبوهة مع عناصر تنشط بالخارج بهدف التخطيط والإعداد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة باستعمال عبوات ناسفة". وأشار البيان إلى "حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنظار ومبالغ مالية ودراجة نارية".

ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية الجديدة بينما تجري منذ مطلع أيار (مايو) محاكمة 24 متهماً في قضية قتل سائحتين اسكندينافيتين في ضواحي مراكش أواخر العام الماضي.

وتتواصل الخميس محاكمة المتهمين في هذه القضية، والذين اعترف ثلاثة منهم بارتكاب الجريمة وموالاة تنظيم "داعش". وتقول السلطات إن الملاحقين في هذا الملف، يشكلون خلية بايعت تنظيم "داعش"، من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادره في سورية أو العراق.