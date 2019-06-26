شكرا لقرائتكم ممثلا الرئيس الحريري في مؤتمر مصلحة المرأة في "تيار المستقبل" وبالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ناومن" أحمد الحريري: لن نلين في وجه الافتراء والظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 20:08

لفت الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري الى "أننا لبنانيا نعيش هذه الأيام فترة عصيبة توجب علينا المزيد من اليقظة والحذر لما يخطط لنا من الداخل والخارج"، معاهدا "بأننا لن نلين في وجه الافتراء والظلم، وسنظل نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والدستورية إلى النهاية، وسنبذل أقصى جهودنا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، على رغم كل العواصف التي تهب في وجهنا وتحاول ذر بذور الفتنة والانشقاق بين اللبنانيين".



نظمت مصلحة المرأة في "تيار المستقبل"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية"، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "المرأة...استثمار الغد الواعد"، في فندق "الموفنبيك" اليوم (الثلثاء) في حضور الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ممثلا الرئيس الحريري، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي، الزميلة هلا صغبيني ممثلة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، نواب كتلة "المستقبل" رولا الطبش جاروي، وليد البعريني، سامي فتفت وبكر الحجيري، النائب السابق أحمد فتفت، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مدير مكتب "مؤسسة فريدريش ناومن" في بيروت ديرك كونزه، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي في "تيار المستقبل"، وحشد من السيدات.

ونوهت طبال "بدور مجلس الوزراء الذي يضم للمرة الأولى وزيرات يحملن ملفات مختلفة وشائكة، وبحكومة الرئيس الحريري الداعم الأول للمرأة وببيانها الوزاري الذي يؤكد على عدم إمكانية فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة، والتزام العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ولا سيما في المواقع القيادية والعمل على تنفيذ الإتفاقيات الدولة التي انضم إليها لبنان".

كونزه: لتحقيق المساواة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

وأشاد ديرك كونزه "بدور التيار عموما والمصلحة خصوصا في العمل من أجل تمكين المرأة وتنمية قدراتها على المستويات كافة"، ولفت الى أن "التعاون مستمر مع التيار من أجل تحقيق الاهداف المشتركة، وترسيخ احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الديموقراطية"، داعيا الى "تضافر الجهود لتحقيق المساواة وإعطاء النساء كل حقوقهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا". وطالب "بتعديل كل القوانين المجحفة التي تحول دون حصولها على كل حقوقها"، مشيرا الى أن "توزير 4 سيدات في الحكومة خير دليل على أن المسيرة متواصلة من أجل تحقيق الغاية بالوصول الى مجتمع من دون تمييز".

الصفدي: لتعديل القوانين المجحفة بحق المراة

وشددت الصفدي على أن "قضية المرأة هي بالحقيقة قضية نصف المجتمع وفي الوقت نفسه قضية المجتمع كله اذ أن مساهمة المرأة الفعالة في مجتمعها إنما تضيف موردا بشريا مهما لمواجهة تحديات التقدم والتطور والنمو، كما ان القناعة بضرورة تمكين المرأة تطورت لدى الحكومات والمنظمات الدولية كي يصبح ضرورة من ضرورات التنمية كهدف ووسيلة في آن، ولكن هذه القناعة لن تتحول الى واقع ما لم تقترن بالخطط ووضع البرامج العملية". وأشارت إلى "أن نسبة التحصيل العلمي لدى النساء في لبنان تصل الى 70 في المئة ولكنها تنخفض الى 30 في المئة عند التوظيف أو ما يسمى باستثمار الشهادة في الوظيفة وتتراجع الى اقل من 23 في المئة بفعل الزواج وتكوين العائلة والظروف الاجتماعية التي تضغط باتجاه ترك المرأة لوظيفتها أوعدم تقدمها الى مناصب اعلى".

ودعت الى "التكاتف ودعم بعضنا بعضا مؤسسات رسمية ومنظمات دولية وهيئات نسائية كي ندفع باتجاه تعديل القوانين المجحفة بحق المراة وسن قوانين جيدة ودعم الخطوات التي تدفع في اتجاه بعض التعديلات على اتفاقية العمل الدولية....والاهم العمل يدا بيد لتغير الواقع كي نصل فعلا كي تكون "المرأة...استثمار الغد الواعد".

أحمد الحريري ينوّه بالإجماع اللبناني ضد "صفقة القرن"

وألقى أحمد الحريري كلمة الرئيس الحريري، فأشار الى أن التاريخ حافل بعظيمات لم ينتظرن إشارة رجل ولا مجتمع، إنما كافحن وجاهدن في سبيل إعلاء صوت المرأة وتكريس قوتها كشريكة حقيقية تكتمل معها أنصاف كل الأشياء". ونقل "تحية من الرئيس الحريري الذي يؤمن بالنساء قوة ناعمة وقادرة تستطيع أن تحدث تغييرا حقيقيا ونهضة ويعمل جاهدا على رفع الظلم والاجحاف الاجتماعي والقانوني اللاحق بهن وخطى خطوة متقدمة في اختزال المسيرة الشاقة عبر الكوتا النسائية التي كرسها في حكومته وكتلته وتياره".

ووجه "تحية إكبار وإجلال إلى المرأة العربية وفي مقدمها المرأة اللبنانية ونساء فلسطين وسورية اللواتي انجبن أحرارا وقدمن نموذجا يحتذي به الرجال قبل النساء في شرف الصمود والمواجهة والنضال بكل أشكاله ومعانيه".

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وأضاف: "نقول لكل أم فلسطينية نحن معكن، ولا نقبل بأقل مما تقبلن منه. القدس عربية، عاصمة أبدية لفلسطين وبتكاتفنا نستطيع أن نواجه المؤامرات على القضية وأن نحبط كل الصفقات".

وتابع: "هي مناسبة لتوجيه التحية إلى الإجماع اللبناني ضد "صفقة القرن" تحت سقف الثوابت العربية والمواقف المبدئية التي عبر عنها الرئيس سعد الحريري في قمتي مكة الأخيرتين والتي يعبر عنها كل يوم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري".

"لإصلاحات جدية تسهم في تحقيق بنود سيدر"

وشدد الحريري على "أن أمامنا ورشة إصلاح كبيرة نعمل مع الشركاء في الوطن على السير بها قدما على الطريق المستقيم الذي يوصل حكما إلى موازنة تاريخية تؤسس لدورة اقتصادية سليمة قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه فضلا عن سد العجز والقيام بإصلاحات جدية من شأنها أن تسهم في تحقيق بنود مؤتمر "سيدر" الذي سيعم خيره كل لبنان"، شاكرا "الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية الذين يناضلون معنا من أجل حقوق المرأة ومن أجل دور الشباب".

محاور المؤتمر

وتضمن المؤتمر محورين، الأول تناول "الجدوى الاقتصادية والإنمائية من مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار"، ومدى انعكاسها الإيجابي على ذاتها ومحيطها ووطنها، وتم خلاله التشديد على "أن الاستثمار بكل مكونات المجتمع ومن بينها النساء يساهم في تحقيق التنمية والنمو المطلوب، وكذلك ابتكار خدمات مصرفية ومالية لتعزيز دورها اقتصاديا".

وتطرق المحور الثاني إلى "تنزيه القوانين المجحفة بحق المرأة"، وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون اعطاء النساء حقوقها كاملة، ومسيرة النضال التي تتواصل: من اجل كسر القيود". وأكدت المتحدثات "اهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للحد من الممارسات المجحفة".

التوصيات

وخلص المؤتمر إلى "ضرورة الانتقال من رفع الشعارات الى مرحلة التنفيذ في مجال العمل، وإقرار قانون الجنسية الذي يعطي المرأة اللبنانية حق منح جنسيتها لأبنائها، ومشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات والمختارين إذ لا يجوز أن يقل مقاعد النساء الأعضاء في المجالس البلدية عن الثلث، وكذلك إلزامية إنشاء دور الحضانة التابعة للمؤسسات في قانون العمل ومنع التزويج المبكر للفتيات".

وطالب "بتشكيل لجنة مهمتها إطلاق ورشة عمل وطنية لتنزيه القوانين من جميع أشكال التمييز ضد النساء".

ودعا المشاركون "الى تعديل قانون العمل و الضمان بما يتناسب مع المساواة بين العامل والعاملة في التقديمات".