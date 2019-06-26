- 1/2
- 2/2
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: "إن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "أنصار التوحيد" الموالي لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) شنت مساء الثلاثاء هجوما عنيفا على مواقع متقدمة للجيش السوري في مزارع النداف بمحيط بلدة العطشان بريف حماة الشمالي"، موضحا أن "وحدات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين".
© Sputnik . Azdashir Musa
وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك عقب ذلك سلسلة من الغارات الجوية دمر من خلالها عدة مواقع للإرهابيين في خان شيخون وسكيك والتمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع رمايات مدفعية وصاروخية استهدفت تحركات المسلحين وخطوط إمدادهم في المنطقة.
وخلال الأسابيع الأخيرة شنت مجموعات إرهابية تابعة لـ"أنصار التوحيد" عدة هجمات على مواقع الجيش السوري بريف حماة الشمالي الغربي، كما تشاركت مع تنظيمات أخرى في هجماتها باتجاه مواقع الجيش، مشترطة رفع مقاتليها لأعلام تنظيم داعش الإرهابي.
ويعرف "أنصار التوحيد" على أنه الاسم الذي اتخذه مسلحو تنظيم "جند الأقصى" منذ 2016، وهذا التنظيم الأخير الذي لطالما أعلن بيعته لداعش، كان ينشط في ريف حماة الشمالي الشرقي المتاخم لبادية الرقة قبل هزيمته على يد الجيش السوري في أثناء عملية تحرير "أبو الظهور" منذ أشهر.
وحافظ تنظيم "أنصار التوحيد" على استقلاليته خلال السنوات الأخيرة، قبل انحسار نجم متزعم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد تحرير معظم الأراضي السورية والعراقية، ليقوم بعدها بالاندماج مع تنظيم "حراس الدين" الذي يقوده مجلس شورى من الأردنيين؛ أبو جليبيب، أبو خديجة، سامي العريدي…، والذي يدينون بالولاء المباشر لقيادة تنظيم القاعدة العالمي في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يحبط هجوما لتنظيم "أنصار التوحيد" بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.