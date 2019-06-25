ترقية بورصة الكويت على ال MSCI للأسواق الناشئة

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بورصة الكويت أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI ترقية بورصة على مؤشر الأسواق الناشئة اعتباراً من مايو 2020. وأشادت الأوساط الاقتصادية بالتطورات الكبيرة التي تشهد بورصة الكويت عقب تحولها إلى إدارة القطاع الخاص وجهود مجلس الادارة الحالي والقطاع الخاص على هذا النجاح في كسب ثقة المؤشرات العالمية.

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