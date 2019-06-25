عاصفة غضب ضد مذيع مصري شهير لجهله “عروبة موريتانيا”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أثار خطأ المذيع المصري مدحت شلبي في مقطع فيديو أظهر جهله بعروبة موريتانيا، خلال برنامج كروي يعرض بمناسبة كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر، عاصفة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شلبي في مقطع الفيديو وهو يطلب من أحد الضيوف الذين استضافهم على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا، أن يتحدث باللغة الموريتانية.

وتفاجأ الإعلامي المصري بأن موريتانيا تتحدث اللغة العربية، إذ كان يسأل الضيف عن الوسيلة التي تعلم بها اللغة العربية ليخبره الأخير بأن الموريتانيين يتحدثون العربية.

Advertisements

وسأل شلبي الضيف: “كيف تتقن العربية وأنت موريتاني؟ أين تعلمت العربية؟ ليخبره الطالب الموريتاني الذي حل ضيفا على البرنامج، بأنه يتحدث العربية لأنها اللغة المستخدمة في موريتانيا.

وأثار حديث شلبي موجة من السخرية عبر موقع تويتر ، إذ قال أحد المغردين: “هل ممكن أن يصل الجهل إلى هذه الدرجة؟ شيء محير وغاية في الغرابة. موريتانيا بلد المليون شاعر، من أكثر الدول إتقانا للغة العربية الفصحى. كيف لـ “إعلامي” أن يكون جاهلا إلى هذا الحد؟”.

وانتشر وسم “موريتانيا دولة عربية يا مدحت” على موقع تويتر، واستخدمه أحد المغردين قائلا: “أتمنى لو يجرون اختبارا لكل إعلامي في التاريخ والجغرافيا منعا للفضائح”.

وعرضت حلقة برنامج الإعلامي والمعلق مدحت شلبي عن موريتانيا بمناسبة المباراة الأولى لموريتانيا في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر، والتي انتهت بهزيمة الفريق الموريتاني أمام مالي بنتيجة 4-1.