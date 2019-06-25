توقعات #الأرصاد الأربعاء.. #طقس شديد #الحرارة على 5 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، طقس حار إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت هيئة الأرصاد أوضحت أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء بالمملكة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كانت في الدمام والأحساء بـ47 درجة مئوية، ثم الخرج بـ46 درجة مئوية، وأخيرًا عرعر والقيصومة بـ45 درجة مئوية.