قطر تمنح #باكستان ٣ مليار دولار.. تعرف على السبب!

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤول باكستاني الاثنين إن إسلام آباد سوف تحصل على مساعدة مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار من قطر من أجل تعزيز اقتصادها الضعيف.

وأعلن المستشار المالي حفيظ شيخ عن هذه المساعدة في تغريدة، بعد يوم من انتهاء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لباكستان.

وبذلك سوف تصل المبالغ التي حصلت عليها باكستان من الجهات المانحة الدولية والدول الصديقة منذ تولي حكومة رئيس الوزراء عمران خان السلطة العام الماضي إلى 22 مليار دولار.

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وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي عن تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان. وكانت الأزمة التي تحيط بالاقتصاد الباكستاني قد تفاقمت منذ أن تولى خان السلطة بسبب ارتفاع نسب العجز النقدية وانخفاض إيرادات الضرائب.

إلى ذلك، وقعت شركة قطر للبترول اتفاقا مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأميركية أمس لتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية في مؤتمر صحافي بالدوحة إن «شيفرون فيليبس للكيماويات» ستملك حصة نسبتها 30 في المائة في مجمع البتروكيماويات الجديد، المقرر بدء تشغيله في عام 2025، بينما ستملك «قطر للبترول» الحصة المتبقية البالغة 70 في المائة.

وأضاف أن المجمع الجديد سيساهم في زيادة طاقة إنتاج البولي إيثيلين في قطر بواقع 82 في المائة.وفقا لـ “الشرق الأوسط”