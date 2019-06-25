وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، موجها رسالة إلى "المسؤولين العرب"، قائلا "في اجتماع صفقة القرن انتبهوا… لا بيع لكم في مالا تملكون… فلسطين ملك لأهلها".
وتابع: "إذا اشترى ترامب من بعض المسؤولين العرب أراضيهم لصالح إسرائيل فتلكم أم الكوارث.. وبداية لصراع جديد بين العرب وإسرائيل".
وأشار خلفان إلى "فشل "صفقة القرن" بكل مخططاتها ومحاولاتها… أي قائد عربي يقول نعم يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه… لذلك فشلت الصفقة… بشارة".
وأضاف "التاجر ترمب.. رجل الأعمال.. صاحب الصفقات التجارية.. هل سيستطيع أن يشتري بالمال صفقة سياسية… إذا حدث ذلك مع الأمة العربية… فسيكون ذلك هو الخسران المبين حقا".
ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة، والتي دعت لعقد مؤتمر البحرين أو ورشة البحرين، اليوم وغدا الأربعاء، خلال المؤتمر عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان: لن يقدم أي قائد عربي على صفقة "بيع فلسطين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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