بوتين والأمير محمد بن سلمان يجتمعان في لوساكا

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نصر المجالي: أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: نعم يتم التخطيط للقاء. وسيقدم زميلي "مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف "إحاطة حيث سيتحدث كالمعتاد عن البرنامج".

وكان الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في 10 يونيوان الجاري أن السعودية تنتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2019.

كما كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر العام 2018.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

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لقاء الارجنتين

يشار إلى أن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كانت شهدت يوم ا ديسمبر 018 لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش قمة العشرين.

وخلال ذلك اللقاء، استعرض الأمير محمد بن سلمان وبوتين " أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق".

يشار إلى أن لقطات المصافحة الحارة بين بوتين والأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين، تصدرت اهتمامات العديد من المغردين عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

ونشرت وزارة الخارجية السعودية فيديو للقاء بوتين والأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر".