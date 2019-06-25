دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Osmo تطلق ملحقات تعليمية لأجهزة الآيباد لدعم الأطفال ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Osmo أحدث مجموعة من الملحقات التعليمية التي تهدف بها مستخدمي أجهزة الآيباد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات.

عدة تعليمية جديدة مقدمة من Osmo بعنوان Little Genius Starter لمستخدمي أجهزة الآيباد من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، والتي تهدف لتعليم الأطفال في هذه المرحلة عن طريق 4 من الألعاب التعليمية التي تعمل على تدريب الأطفال في هذه المرحلة على الحروف، مع الرسم لتعليم الأطفال بشكل إبداعي وسلس.

ولقد عرفت شركة Osmo بإصداراتها من الملحقات والإكسسوارات التعليمية والإبداعية المخصصة لأجهزة الآيباد، والتي تعمل على تنمية الكثير من المهارات لدى الأطفال في مراحلهم الأولى، كما تعمل على تعزيز المهارات الخاصة بكل طفل، وتعليم المهارات الحسابية الأولى.

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ولقد أطلقت Osmo هذه الملحقات الإبداعية سابقاً للأطفال في مراحل عمرية متقدمة، لتعليم الأطفال مهارات الهجاء، والعمليات الحسابية البسيطة.

ومن المقرر أن تأتي عدة Little Genius Starter الجديدة من Osmo مع قاعدة لتثبيت جهاز الآيباد، إلى جانب مجموعة من الملحقات مع لوحة لتدعم تجربة سلسلة في التدريب العملي للأطفال بإستخدام أجهزة الآيباد، ومن المقرر أن تتوفر المجموعة الجديدة اليوم للطلب المسبق بسعر 79 دولار في أمازون.

المصدر

هذا الموضوع Osmo تطلق ملحقات تعليمية لأجهزة الآيباد لدعم الأطفال ظهر على التقنية بلا حدود.