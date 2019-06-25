هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن كاميرة أمامية 32 ميجا بيكسل في هاتف Mi CC 9 ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الأول من علامة CC التجارية في 2 من يوليو، واليوم نشر إعلان تشويقي جديد يكشف عن كاميرة أمامية 32 ميجا بيكسل في هاتف Mi CC 9.
هاتف Mi CC 9 هو إصدار شاومي الأول من علامتها التجارية الجديدة في الهواتف الذكية، والذي ظهر في فيديو ترويجي خلال الفترة الماضية بالفعل، واليوم تقدم العملاق الصيني تفاصيل جديدة عن الهاتف في إعلان تشويقي نشر على Weibo.
ولقد سلطت شاومي سابقاً الضوء على المميزات الرئيسية لعلامة Mi CC التجارية الجديدة التي تأتي لتركز على فئة الشباب مع تصميم إبداعي ومميزات أكثر في الكاميرات.
كما أكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم أيضاً على أن هاتف Mi CC 9 يأتي بمميزات أكثر في كاميرة السيلفي مع تحسينات في نمط التجميل لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.
أيضاً من المقرر أن يدعم نمط التجميل الجديد في الكاميرة تنعيم طبيعي للبشرة، كما تشير التوقعات إلى أن نمط التجميل يأتي بمجموعة جديدة من الفلاتر.
بالتأكيد هناك الكثير من التفاصيل الغير واضحة عن هاتف Mi CC 9 حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى مزيد من الإعلانات التشويقية من شاومي على Weibo خلال الفترة القادمة، والتي ستستعرض من خلالها معلومات وتفاصيل أكثر عن مواصفات هذا الإصدار.
المصدر
هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن كاميرة أمامية 32 ميجا بيكسل في هاتف Mi CC 9 ظهر على التقنية بلا حدود.
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