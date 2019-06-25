الحكومة اليمنية تدعو لضغط أممي على الحوثيين لتجنب كارثة بيئية

عدن / شكري حسين / الخليج 365

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للحكومة اليمنية نشرتها، الثلاثاء، على حسابها بتويتر، واطلع عليها مراسل الخليج 365.

وحذرت من كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تعرض خزان صافر الذي يحتوي على كمية كبيرة من النفط للتأكل، جراء منع المليشيات من وصول فريق الأمم المتحدة من الوصول إليه.

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وتمنع جماعة الحوثيين، وصول فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان الذي يحتوي على أكثر من 400 ألف طن متري، لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر.

ومطلع مايو/ آيار المنصرم، طالبت الحكومة اليمنية "الأمم المتحدة" بمساعدتها في تقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة له، أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.

وبحسب عاملين في مجال النفط، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرب بسب ازدياد درجة الحرارة، وارتفاع الرطوبة، وتوقف الصيانة فيه، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل.

وخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط ضخمة وزنها الساكن"409" ألف طن متري سميت بـ (صافر)، نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن. ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.