التحالف العربي: توقيف أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، توقيف أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

جاء ذلك في بيان لـ"تركي المالكي"، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن قوات التحالف بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية "نوعية" في 3 يونيو/حزيران الجاري، وتكللت بالقبض على "المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضائه (لم يسمهم).

ولم يحدد المتحدث موقع تنفيذ العملية، أو مصير زعيم "داعش" وبقية الموقوفين.

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وأكد "المالكي" أن التحالف "اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين أثناء تنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين بهدف تقليل الأضرار الجانبية للهجوم".

ووفق بيانات نشرتها الصفحة الرسمية للخارجية السعودية، فإن "المهاجر" (لم تذكر اسمه الأصلي) كان أحد قيادي تنظيم القاعدة بين عامي 2010 و2015، ثم التحق بداعش عام 2015، ويقود التنظيم في اليمن منذ عام 2017.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية باليمن ضد الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

ويؤكد التحالف أن من بين أهدافه الرئيسية دعم اليمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية، سيما القاعدة وداعش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.