إصابة 12متظاهرا فلسطينيا شمالي قطاع غزة

أصيب 12 فلسطينيا، الثلاثاء، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على متظاهرين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، لمراسل وكالة الخليج 365، إن "12 فلسطينيا أصيبوا، منهم 3 بالرصاص الحي على الحدود الشمالية لقطاع غزة".
ولم يوضح "القدرة" طبيعة بقية الإصابات.
واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، الثلاثاء، رفضا لعقد مؤتمر المنامة الاقتصادي.
ومنذ صباح الثلاثاء، ساد إضراب في قطاع غزة شمل كافة المرافق الحكومية والتجارية والخاصة، احتجاجا على عقد مؤتمر المنامة.
وينطلق مساء الثلاثاء مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة"، في البحرين، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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