المغرب.. تدشين رحلات بين مطاري "صبيحة" التركي والدار البيضاء

إسطنبول / ظفر أرسلان / الخليج 365
بدأت الخطوط الجوية المغربية، الثلاثاء، تسيير رحلات مباشرة بين مطاري "صبيحة غوكجن" في إسطنبول، ومدينة الدار البيضاء غربي المغرب.
وباتت الخطوط الجوية المغربية، ثالث شركة تسيّر رحلات مباشرة من مطار صبيحة إلى الدار البيضاء، بعد شركتي "بيجاسوس" التركية، و"العربية للطيران"، وستكون الرحلات يوميا بين المطارين.
وفي مطار صبيحة، أقيمت مراسم استقبال لأول طائرة وصلت من الدار البيضاء.
وحضر المراسم، نائب والي إسطنبول، نجيب جقماق، والقنصل المغربي في إسطنبول محمد إيفريقن، وعضو مجلس الإدارة لمطار صبيحة داتو عزمي بن مراد، ومدير العمليات في المطار، غوكسو غوناي، إضافة إلى مسؤولين من المطار والخطوط المغربية.
وفي تصريح للأناضول، قال غوناي: "اعتبارا من اليوم، انطلقت الرحلات اليومية للخطوط الجوية الملكية للمغرب من الدار البيضاء (إلى صبيحة غوكجن)، بذلك نكون ربطنا المطار بالعالم عبر خطوط جوية جديدة تحمل علم البلاد".
بدوره، أعرب وكيل رئيس قسم أوروبا في الخطوط الجوية المغربية، عبد الحميد خليل عن سروره للعمل بمسار جديد وهو مطار صبيحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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