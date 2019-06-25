اعتباراً من 25 شوال.. منع دخول المُقيمين إلى #مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة منع دخول المُقيمين إلى مكة اعتباراً من 25 شوال وحتى 10 ذي الحجة.
ويأتي المنع في كل عام على منافذ العاصمة المقدسة، ويشمل وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول لمكة المكرمة.
وأوضحت الإمارة أن ذلك يأتي ذلك استناداً إلى الأمر السامي رقم 7944/م/ب، بتاريخ 1427/11/6 المتضمن منع المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة اعتباراً من الخامس والعشرين من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين بالعاصمة المقدسة أو من لديهم أعمال بها خلال موسم الحج، شرط حصولهم على تصاريح تنقل من جهات الاختصاص.
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