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وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة إلى كابول

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وتوقف بومبيو في كابول وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي ومسؤولين آخرين، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / POOL

وتأتي زيارته إلى أفغانستان قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة "طالبان" والمسؤولين الأمريكيين تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام في 29 يونيو في العاصمة القطرية الدوحة.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

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