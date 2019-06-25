شكرا لقرائتكم المكسيك تنشر 15 ألف عسكري على حدود أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكسيكو - أ ف ب | منذ ساعة في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 17:16

نشرت المكسيك حوالى 15 ألف شرطي وجندي على حدودها مع الولايات المتحدة، في إطار اتفاق مبرم مع واشنطن لوقف الهجرة غير الشرعية.



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وقال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسنسيو ساندوفال: "أجرينا عملية نشر لحوالى 15 ألف رجل من الحرس الوطني والجيش في شمال البلاد".

وأشار الى نشر 6500 رجل على الحدود الجنوبية مع غواتيمالا، لمنع عبور آلاف المهاجرين من دول أميركا الوسطى الساعين الى دخول الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد الشهر الماضي بفرض تعرفات جمركية على كل المنتجات المكسيكية المصدرة الى بلاده، إن لم توقف مكسيكو موجة المهاجرين.

وتوصّل البلدان الى اتفاق مطلع الشهر الجاري، تعهدت المكسيك في اطاره تسريع عودة المهاجرين الى بلدانهم، في انتظار درس ملفاتهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة. وسيقوّم الجانبان حصيلة هذه الإجراءات خلال 45 يوماً.