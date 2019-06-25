شكرا لقرائتكم تونس: 51 نائباً يطعنون في تنقيحات القانون الانتخابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 16:30

قدم 51 نائباً في البرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بشأن التعديلات التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من موعدها.



وقالت النائب عن حزب "نداء تونس" فاطمة المسدي لـ"فرانس برس" اليوم (الثلثاء): "51 نائباً وقعوا على طلب الطعن الذي تم تقديمه أمس الاثنين إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومن المنتظر ان تصدر الهيئة قرارها خلال 10 أيام".

وغالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب "نداء تونس" الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى.

وأوضحت المسدي أن أحد أهم أسباب الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات في القانون، وانطلق المسار الانتخابي منذ مدة بتسجيل الناخبين. وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في 6 تشرين الاول (أكتوبر)، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني (نوفمبر).

Advertisements

وأكد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر لـ"فرانس برس" تسلم الهيئة الطلب أمس الاثنين. وأثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، لأنه قد يؤدي الى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطاً جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامراة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ. وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتاً مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الأشهر الـ12 التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن أواخر أيار (مايو) الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد. واقترحت الحكومة هذا التعديل رداً على اعلان القروي ترشيحه.