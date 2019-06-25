شكرا لقرائتكم نازحون في شمال غربي سورية يبيعون أثاثهم ومقتنياتهم لتأمين قوتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اطمة (سورية) - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 16:58

اعتاد أبو علي التجارة في قطع أثاث وأدوات كهربائية مستعملة طيلة سنوات، من دون أن يتخيل أنه سيجد نفسه يوماً ما مضطراً لبيع مقتنياته بعدما شردته المعارك من بلدته في شمال غربي سورية لتأمين مصروف عائلته.



تحت وابل القصف، نزح أبو علي (35 سنة) مع زوجته وأطفاله الخمسة من معرة حرمة، قريته في ريف إدلب الجنوبي، مطلع شهر أيار (مايو)، مع تكثيف قوات النظام وحليفتها روسيا عملياتها في إدلب ومحيطها. واتخذت العائلة من ظلال أشجار الزيتون مأوى لها عند تخوم بلدة أطمة القريبة من الحدود التركية، على غرار آلاف العائلات الأخرى. ويقول: "بعتهم لتأمين مصروف أولادي وطعامهم وشرابهم ولباسهم".

بين أشجار الزيتون، وضع النازحون أغراضهم التي حملوها معهم من أدوات كهربائية بينها البرادات والغسالات، داخل خيمة مشتركة أو غطوها بالشوادر لحمايتها من المطر ثم أشعة الشمس.

قبل نزوحه، كان لدى أبو علي محل لبيع وشراء القطع المستعملة. ويقول: "كنت أذهب إلى القرى المجاورة لشراء ما يمكنني بيعه في المحل كالبرادات وأثاث المنزل بشكل عام" ويعتمد على ذلك كمورد رزقه.

بعد يومين من فراره، عاد مجدداً إلى قريته مصطحباً سيارتين نقلتا ما أمكنه من مقتنيات منزله ومحله، وضمت "ثمانية برادات وغرف نوم وسبع غسالات وعدد من أفران الغاز" ووضعها تحت أشجار الزيتون، بعدما دفع كلفة نقلهم أكثر من خمسين ألف ليرة (114 دولار).

وبعد فترة قصيرة، اضطر إلى بيع العديد من مقتنياته لكن بثمن أقل مما كان يرغب. وبعدما كان سعر البراد 25 ألف ليرة (57 دولار)، اضطر لبيعه بمبلغ خمسة آلاف ليرة (11 دولار). ويوضح: "أُجبرت على التخلص منهم أو بيعهم حتى مقابل ثمن زهيد جداً" لأنه "لا فائدة منهم لو أبقيتهم تحت الشمس".

ومنذ نهاية نيسان (أبريل)، تشهد منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً، إذ تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي المحاذي له، ما يسفر في شكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. وأجبر التصعيد نحو 330 ألف شخص على الهرب من منازلهم وفق الأمم المتحدة.

على غرار أبو علي، يتحسّر عوض أبو عبدو (35 عاماً)، النازح من بلدة ترملا في ريف إدلب الجنوبي والمقيم في خيمة تحت أشجار الزيتون في أطمة، على مقتنياته التي باعها "مقابل ثمن بخس".

ويقول: "بعت أثاث المنزل كاملاً مقابل خمسين ألف ليرة سورية، دفعت 25 ألفاً منها بدل كلفة النقل والنصف الآخر مصروف للعائلة من رمضان حتى اليوم".

ويضيف بحزن شديد "بعت أغراضي وهي غالية جداً على قلبي، لأنها كل ما استطعت أن أحصل عليه لقاء عملي طيلة حياتي" مقدراً سعرها الحقيقي بـ 300 ألف ليرة سورية (690 دولار) على الأقل.

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وينتقد أبو عبدو جشع التجار الذين يترددون إلى حقول الزيتون حيث خيم النازحين لشراء مقتنياتهم. ويقول: "دفعوا نصف أو ربع قيمة كل قطعة"، معتبراً أن في ذلك ضرباً من ضروب "النصب والاحتيال علينا واستغلال للنازح".

وبعدما كان هذا الرجل يؤمن لقمة عيش عائلته المؤلفة من زوجته وستة أطفال جراء عمله كعامل في قطاع البناء قبل التصعيد الأخير، يجد نفسه اليوم عاجزاً مع ندرة فرص العمل.

ويقول: "المصروف كبير هنا وثمن كل شيء مرتفع"، مبدياً أسفه لأن "أحداً لا يلتفت إلينا بمساعدة ولا توجد منظمات تنظر في حالنا".

وباتت قرى وبلدات في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي شبه خالية من سكانها بعد نزوح قاطنيها الى مناطق لا يشملها القصف، خصوصاً تلك القريبة من الحدود التركية. ويعيش غالبية النازحين ظروفاً صعبة، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات.

وعلّقت منظمات إغاثية عدة، بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنشطتها الشهر الماضي في مناطق التصعيد في إدلب.

في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي القريب من إدلب، يستقبل أبو حسين وهو صاحب محل للمفروشات ولبيع وشراء الأدوات المنزلية المستعملة في شكل متزايد نازحين يرغبون ببيع مقتنياتهم.

ويقول الرجل (35 عاماً): "يأتينا في اليوم الواحد أكثر من عشر سيارات محملة بأغراض يعرض علينا النازحون شراءها".

ويوضح "يجبرنا ذلك على دفع أسعار زهيدة نوعاً ما، بسبب كثرة العرض وكثرة الأغراض وصعوبة نفاذها من محالنا" بعدما كان سكان المناطق النازحة هم الأكثر اقبالاً على الشراء على حد قوله.

ويذهب هذا التاجر إلى حدّ التذمر من تراجع حركة البيع في محله، مع إقبال سكان المنطقة "على الشراء مباشرة في الشوارع والطرق من النازحين لحظة وصولهم".

في أحد حقول أطمة، تأمل وليدة درويش (50 عاماً) وهي أرملة وأم لثمانية أولاد نزحوا من معرة حرمة، أن تعثر على من يشتري الثلاجة والغسالة والتلفزيون بعدما أحضرتهم معها لـ "إنقاذهم من القصف أو السرقة".

وتقول "مضطرة لبيعهم، كيف سنعيش ونؤمن قوت يومنا؟ لا إيراد آخر هنا نصرف منه"، قبل أن تضيف "الحال هنا أسوأ لأنه لا مساعدات وعلينا أن ندفع لقاء الحصول على الطعام والشراب".