ليبيا.. سلامة يلتقي السراج عقب زيارته إلى المنطقة الشرقية

طرابلس/ جهاد نصر، وليد عبد الله/ الخليج 365

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أطر الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الحلول لأزمة البلاد.

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين بالعاصمة طرابلس، فور عودة سلامة من زيارة أجراها إلى شرق ليبيا، وفق بيان نشرته، الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وبحسب البيان نفسه، حضر الاجتماع ستيفاني وليامز، نائبة سلامة للشؤون السياسية، وتناول "آخر التطورات، وأطر الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الحلول".



وأجرى سلامة زيارة إلى شرق ليبيا، استمرت 4 أيام، والتقى خلالها مسؤولين ونشطاء لبحث الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وأطلع سلامة، السراج على "نتائج مباحثاته حول الوضع في ليبيا مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي"، دون تفاصيل إضافية عن نتائج تلك المباحثات.

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وعلى صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أنه "لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس العدوان، ويفرض الرأي بالقوة".

وجاءت تصريحات المشري خلال لقائه، سلامة ونائبته ويليامز، الإثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، نشر، الثلاثاء، عبر صفحته "فيسبوك"، قال المشري إن "المجلس يعمل على إنجاح المبادرات السياسية المعتمدة على الاتفاق السياسي".وطالب "البعثة الأممية بالقيام بدورها المهم في إظهار حقيقة العدوان على العاصمة طرابلس".

وخلال اللقاء، أطلع سلامة المشري على نتائج زيارته إلى المناطق الشرقية، باليومين الماضيين، والتي التقى خلالها بـ"خليفة حفتر"، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة، إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.



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