نتنياهو: بحثنا سيناريو إخراج القوات الإيرانية من سوريا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه بحث مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، سيناريو "إخراج القوات الإيرانية من سوريا".

جاء هذا في تصريح له أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الخليج 365 عقد الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء وضم مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي.

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وأضاف نتنياهو:" إننا نناقش العديد من المواضيع، ولكن وفي الدرجة الأولى نناقش ما يدور في سوريا وفي إيران، إننا مصممون على إخراج الإيرانيين من سوريا، ويسود إجماع بين كلتا الدولتين العظميين (الولايات المتحدة وروسيا) وإسرائيل على ضرورة السعي لتحقيق سيناريو تخرج في إطاره كافة القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011 من الأراضي السورية".

وتابع:" يُشكل ذلك بداية جيدة، وستكون له استمرارية لاحقًا، إذ ستُطرح هذه القضية خلال المباحثات التي سيجريها الرئيس ترامب والرئيس بوتين، وآمل بأن هذا سيستمر وسيحدث قريبًا في إسرائيل، فلدينا هدف نبتغي تحقيقه لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ولدعم أمن دولة إسرائيل".

وكان نتنياهو قد ترأس الثلاثاء قمة ثلاثية، شارك فيها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع نظيريه الاسرائيلي مئير بن شابات والروسي نيكولاي بيتروشيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.