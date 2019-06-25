الخميس.. إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بـ #جامعات_الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أن بوابة القبول الإكتروني الموحد ستعلن – وفق الجدول الزمني يوم الخميس – 24/10/ 1440هـ أسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في الكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية، ومواعيد مقابلاتهم، وأسماء الطالبات المرشحات لكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وموعد إجراء الاختبار الخاص بالكلية.

وستكون مواعيد المقابلات والاختبار من يوم الأحد 27/ 10/ 1440هـ، إلى يوم الثلاثاء 29/10/1440هـ.

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وأكدت اللجنة على الطلاب والطالبات المرشحين ضرورة الدخول على حساباتهم في بوابة القبول الإكتروني لمعرفة موعد المقابلة للتخصصات الصحية، والاختبار لكلية التصاميم والفنون ومكانهما لكل طالب أو طالبة.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين يتغيبون عن موعد المقابلة الشخصية أو الاختبار من بوابة القبول الموحد نهائياً.

وتدعو اللجنة بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.