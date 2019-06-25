#واشنطن: سنواصل الضغط على #إيران ونبحث عقوبات إضافية صحيفة الخليج الالكترونية Jun 25 2019 وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/265508.html

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