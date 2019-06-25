روسيا: بوتين يجتمع مع #ولي_العهد على هامش #قمة_العشرين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.
ووفق ما نقلته “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًّا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يعقد بوتين وولي العهد مباحثات على هامش القمة: “نعم، يجري التحضير لها”؛ مؤكدًا أن الاستعدادات لهذه المباحثات مستمرة على قدم وساق.
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