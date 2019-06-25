سلمان_للاغاثة يوزع المواد الإيوائية في #الضالع

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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