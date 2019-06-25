الشؤون_الإسلامية تدعو متقدمي وظائفها لسرعة استكمال الطلبات

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتقدمين للوظائف، المعلن عنها مؤخراً، إلى استكمال كافة الإجراءات وفق المرسل إليهم على البريد الإلكتروني، وذلك قبل انتهاء فترة التقديم يوم الخميس الموافق 24 شوال الجاري١٤٤٠هـ.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة “تويتر”، دعت خلالها إلى إنهاء كافة الإجراءات واستكمال المتطلبات لشغل تلك الوظائف حسب الشروط، كما دعت الراغبين إلى التقديم على الوظائف المعلنة من خلال منصة التوظيف عبر الرابط: moia.gov.sa/career.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوعين عن إطلاق مجموعة كبيرة من الوظائف للرجال والنساء في مجال “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة”، كما شمل الإعلان وظائف للرجال “إمام ومؤذن” متفرغين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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