“التقني” يكشف حقيقة قبول غير السعوديين في الكليات والمعاهد التقنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدء المؤسسة قبول الطلاب والطالبات غير السعوديين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد للعام التدريبي القادم 1440 – 1441هـ.
وكشف المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة لم تقبل حتى الآن أي طالب أو طالبة غير سعودي للعام التدريبي القادم.
ونفى العتيبي المعلومات المتداولة مؤخرًا، بخصوص بدء المؤسسة قبول الطلاب والطالبات غير السعوديين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد.
وأضاف أن من ضمن خطة المؤسسة السنوية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل، العمل قبل بدء كل فصل تدريبي بإجراء معتاد يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم، مشيراً إلى أن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقًا.
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