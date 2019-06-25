1000 متابع كل ساعة لحساب الشيخ مكتوم بن محمد

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"الخليج 365" من دبي: دخل الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة عالم تويتر أمس بطريقة غير معتادة إختصر بها سنوات عزوفه عن عالم السوشيال ميديا، ليجذب آلاف المتابعين في عدة ساعات.

فقد بدأ حسابه عبر تويتر في وجود جاك دورسي مؤسس تويتر، ولم يكتف الشيخ مكتوم بن محمد بهذه الطريقة المبتكرة فحسب، بل إنه أطلق تغريدات عدة، يمكن وصفها بغير التقليدية، وخاصة تلك التي أشار خلالها إلى أن هناك عدة أوجه للتشابه بين دبي وتويتر.

إمارتنا مثل تويتر

غرد نائب حاكم دبي أمس في اللحظات الأولى لإطلاق حسابه عبر تويتر قائلاً:" سعدنا اليوم في دولة الإمارات باستقبال جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على تويتر بوجود جاك".

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وأضاف الشيخ مكتوم بن محمد :"تتشابه دبي وتويتر في عدة أوجه، دبي وتويتر محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب، دبي وتويتر جسران للتفاهم والتقارب بين الأمم، دبي وتويتر منصات تغذيها طاقات الشباب وإبداعاتهم"، وأثارت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً، خاصة أنها تعبر عن فكرة خاصة لم يتم طرحها من هذه الزاوية وبتلك الطريقة، حيث يرى نائب حاكم دبي أن الإمارة تشبه تويتر في كونهما جسران للتفاهم بين الأمم، كما أنهما منصتان تستوعبان إبداعات وطاقات الشباب بعيداً عن القيود التقليدية.

16 ألفاً في 16 ساعة

المتابعون لحساب الشيخ مكتوم بن محمد يبلغ عددهم ألفاً في كل ساعة، فقد بلغ 16 ألفاً في الـ 16 ساعة أولى لإطلاقه، وحرص نائب حاكم دبي على متابعة شخص واحد في حسابه الجديد، وهو الأب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدوره حرص الأب على إعادة تغريدات الإبن في الساعات الأولى لإطلاق الحساب، مما كان له مفعول في زيادة عدد المتابعين في غضون ساعات قليلة.

تويتر يقدم هدية للأب

حرص جاك دورسي مؤسس تويتر في زيارته الأولى للإمارات والشرق الأوسط على إهداء كتاب للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بمناسبة مرور 10 سنوات على إنضمامه لتويتر، فقد كان من أوائل القيادات العربية التي سجلت حضورها في عالم السوشيال ميديا، ولديه في الوقت الراهن ما يقرب من 10 ملايين متابع، وهو من أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في مواقع التواصل الإجتماعي.