دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبو ستكشف عن أول هاتف في العالم الكاميرا أمامية تحت الشاشة

صناعة الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية مرت بعدة مراحل بدأت من التواجد في المكان الطبيعي ضمن إطار الهاتف ثم بدأت مرحلة النتوء والذي تم تقديمه بعده أشكال ثم الثقب داخل الشاشة وصولاً للكاميرا الميكانيكة والتي أيضاً تم تقديمها بعدة أشكال.

هذه الفترة يبدو أننا مقبلين على مرحلة جديدة حيث ذكرت تقارير سابقة أن سامسونج تعمل منذ زمن على وضع الكاميرا تحت الشاشة وهذا ماتفعله شركتي شاومي ايضاً والتي نشرت فيديو استعراض لهاتف يحمل كاميرا أمامية تحت الشاشة.

بالعودة إلى عنوان الخبر شركة أوبو ايضاً قامت بعرض فيديو لهاتف يحمل كاميرا أمامية تحت زجاج الشاشة ولكن شركة أوبو الصينية الآن تريد القيام بخطوة أفضل من منافسيها وذلك بالكشف عن نموذج لأول هاتف ذكي يقدم هذه التقنية.

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أوبو اطلقت عدة اعلانات تشويقة للهاتف القادم والذي سيتم الكشف عنه رسمياً ضمن فعاليات معرض MWC 2019 النسخة الاسيوية والتي ستقام في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.

حتى الان لا أحد يعرف مدى كفاءة هذه التقنية ولكن في القريب العاجل سنتعرف على كل شيء حول الكاميرا التي ستصبح جزء لايتجزأ من الشاشة الرئيسية مع التأكيد بأن أوبو ستكشف عن نموذج فقط وهذا يعني ان التقنية مازالت غير جاهزة للوصول إلى أيادي المستهلكين حتى اللحظة.

المصدر

التدوينة أوبو ستكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا أمامية تحت الشاشة ظهرت أولاً على عالم التقنية.