5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “3”

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Before Launcher

دائمًا في جعبتنا كل ما هو مُهم ومفيد لكم في عالم التطبيقات للهواتف المحمولة، ونحن مستمرين في تقديم الأفضل لكم.

سواء كان الأمر يتعلق بالأخبار المتعلقة بالتطبيقات الجديدة أو أخبار التحديثات التي تشهدها التطبيقات.

عمومًا نبدأ معكم هذه المقالة الدورية والتي ستكون حاضرة بشكل أسبوعي.

على ان نستهدف فيها باقة من أفضل التطبيقات الجديدة على متجر قوقل بلاي، والتي بطبيعة الحال تستحق التجربة.

ذات صلة: 5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “2”

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التطبيق الأوّل ويمكن تعريفه بأنه تطبيق تعليمي لرواية القصص يهدف إلى تعزيز القراءة والكتابة للأطفال (من عمر 7 إلى 11 عامًا).

ويتمحوّر التطبيق حول شخصيات مارفل الشهيرة، على أن تكون مهمة الطفل سرد ​​القصة باختيار مجموعة من الكلمات.

مع دعمه إنشاء قصة خارقة خاصة بهم بهدف تطوير وتحسين المفردات الخاصة بهم.

ومثل العديد من التطبيقات التعليمية، سيكون تصرّف غالبية المحتوى مثل لعبة بحيث يمكن التنقل بين الشخصيات من خلال محيطها للوصول إلى النقاط الرئيسية التي تتيح لك القفز إلى ألعاب الكلمات.

وفي كل لعبة ستختار أساسًا من بين ثلاث كلمات لتجميعها بترتيب منطقي مع العبارة المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة.

ثم بمجرد انتهاء الجولة، على الطفل أو اللاعب إثبات فهمه لمعاني الكلمات عن طريق سحبها وإسقاطها على مرادفاتها.

للقراءة أكثر: جديد التطبيقات : Marvel Hero Tales تطبيق تعليمي موجّه للأطفال

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يدخل هذا التطبيق نفس مجال التطبيق السابق وليس كفكرته، حيث يأتي بطريقة تعلّم تتزامن تمامًا مع فهمنا العلمي الحالي لكيفية عمل الذاكرة،

وبشكل مُفصّل، تم بناء تطبيق Fluent Forever على طريقة التعلّم الثورية والتي طوّرها “غابرييل واينر”، الذي كان بحاجة لتعلم لغات متعددة بسرعة والاحتفاظ بها إلى الأبد.

كما ولن يضيّع وقتك في التعلّم، وذلك بجعلك على الفور تنطق وتسمع أصوات لغتك المستهدفة بشكل صحيح، ثم بكفاءة تتعلم الكلمات الأكثر استخدامًا وتدفعها إلى ذاكرتك.

وأخيراً يمكنك بناء جمل بشكل طبيعي باستخدام الكلمات التي تعرفها وتمارس خطابك بطلاقة، باختصار مع هذا التطبيق، إذا كنت جادًا في التحدث بلغة جديدة، فإن سيصلك إلى هناك بشكل أسرع.

للقراءة أكثر: Fluent Forever تطبيق جديد صمم لمساعدة الأشخاص على تعلّم لغات جديدة

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

مع هذا التطبيق ستتمكن من إعادة الرسومات أو الشعارات إلى الحياة واستخدامها لإضافة القليل من الذوق إلى الصور ومقاطع الفيديو، وذلك باعتماد على الواقع المعزز “AR”.

ويُشبه مفهوم هذا التطبيق، مفهوم التطبيق الآخر Just a Line الخاص بشركة قوقل، ولكن بدلاً من الخربشة على الشاشة، يمكنك قضاء بعض الوقت لإنشاء رسومات أكثر تفصيلاً على الورق وتطبيق العديد من التعديلات والرسوم المتحركة عليها.

ومعه أيضًا يمكنك تكرار نفس العملية مع العديد من الرسومات التي تريدها، وحتى استخدام وضع النسخ المتقدم لتحريك الرسومات

للقراءة أكثر: DoodleLens: جديد التطبيقات الواقع المُعزز “AR” على أندرويد

يُعد هذا التطبيق أحدث تطبيقات اللانشرات على متجر قوقل بلاي، وهو بالمناسبة من تطوير نفس مُطوّر التطبيق الآخر والغني عن التعريف Rootless Launcher.

وفيما يخص هذا اللانشر، فلديه فقط الميزات التي تَهُم أي مستخدم، دون تكديس لميزات موجودة أصلا في الواجهة الافتراضية، ويمكنك الانتقال الى مراجعة التطبيق في الأسفل للتعرف عليها جميعها.

إقرأ أكثر: تطبيق اللانشر الجديد Shade يَمدُّ هاتفك الذكي بمزايا إضافية مفيدة

التطبيق الأخير في هذه المقالة الأسبوعية، وهو شبيه للتطبيق السابق، ويعد أحد التطبيقات التي تسمح لك بتخصيص هاتفك الذكي.

وهذا التخصيص يكون مع الحد الأدنى من الوظائف الأساسية والتي تهدف إلى مساعدة المستخدم على الحد من الانحرافات الناجمة عن الجهاز.

كما ويتيح لك هذا اللانشر إنشاء شاشة رئيسية تقدم قائمة نصيّة تحتوي على أهم 8 تطبيقات للمستخدم .

مع إمكانية الوصول بسرعة إلى جميع التطبيقات المثبتة على الجهاز من خلال قائمة التمرير التي تعرض أحدث التطبيقات المستخدمة.

مع وجود خيار البحث بالنص على التطبيقات، فضلًا عن أداة فلترة الاشعارات، التي تسمح بإسكات الإشعارات الأقل أهمية.

ولك حتى لا تقوم بتنشيط الإشعارات التي أو تهتز أو تنتج ضوضاء، بينما لا يزال الوصول إليها سهلًا، في حين أن الإشعارات المهمة ستظل تعمل بشكل طبيعي.

التدوينة 5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “3” ظهرت أولاً على عالم التقنية.