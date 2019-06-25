الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول المسموح بها

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وقال الدكتور مجدي عاشور، الأمين العام لدار الإفتاء والمستشار العلمي لمفتي مصر، في مجال رده على سؤال بشأن اللجوء أثناء السفر خارج مصر لتناول أطعمة تتضمن نسبة من الكحول، إن نسبة الكحول، يجب ألا تتعدى نسبة 0.02%، وذلك في حال الضرورة وعدم وجود أطعمة أخرى لا تحتوي على كحوليات، مشددا على "أن هذه النسبة لا تسكر مطلقا".

وأكد عاشور أن هذه النسبة لم تحدد بشكل عشوائي، وإنما تم تحديدها بعد الرجوع للعلماء والمتخصصين في هذا الشأن، كون هذه النسبة لا تسكر، ولا تؤثر سلباً على الإنسان ووعيه، مشددا على أنه من الأفضل الابتعاد عن الكحول، بحسب موقع "الموجز" المصري.

وقال عاشور إن الأصل في الإسلام، الابتعاد عن الكحول، لكن لو كان الأمر ضروريا فلا مانع، وتابع أن هناك دولا غربية تستخدم الكحول في بعض المأكولات والمشروبات، ولكنها تكتب على عبوات هذه الأطعمة مكوناتها ونسبة كل مكون بما فيها من "الكحول" أو "الميثانول".