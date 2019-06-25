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عمان- سبوتنيك. واعتبر علوش أن عودة الأمور إلى سابق عهدها بين البلدين تحتاج مناخات إيجابية وحوارات تنطلق من مصلحة البلدين والشعبين دون أي تدخل خارجي.
© Sputnik . Ilya Pitalev
وقال علوش، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال إن كان من الممكن أن يتم تبادل السفراء بين الأردن وسوريا قريبا: "لا يوجد لدى سوريا ما يمنع من تبادل السفراء في أي وقت".
وفيما يخص ملف إعادة إعمار سوريا ومشاركة الأردن، قال القائم بالأعمال: "كرر الجانب السوري بشكل مستمر ترحيب سوريا بمشاركة الأردن في إعادة الإعمار، فخير الأردن هو خير سوريا، والأردن، كما فلسطين ولبنان، هي امتداد الجغرافيا والثقافة الواحدة الذي اعتدى عليه المحتل بـ سايكس — بيكو ووعد بلفور".
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بالأعمال السوري: لا مانع من تبادل السفراء مع الأردن في أي وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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