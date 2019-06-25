وزير المالية السعودي يترأس وفد المملكة في مؤتمر المنامة

الرياض / الخليج 365

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة إلى مؤتمر المنامة المقرر أن ينطلق بالعاصمة البحرينية في وقت لاحق الثلاثاء.

وتشارك السعودية في المؤتمر المعنون بـ"السلام من أجل الازدهار"، الذي تنظمه البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة، ويختتم أعماله الأربعاء.

وينطلق المؤتمر بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

ويضم الوفد السعودي إلى جانب الجدعان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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وجددت المملكة تأكيدها أن مشاركتها في المؤتمر "استمرار لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم".

وقالت إنها عند "موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكدت على دعمها جميع الجهود الدولية الهادفة إلى ازدهار المنطقة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

كان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جدد، الثلاثاء، رفض القيادة الفلسطينية، عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي.

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