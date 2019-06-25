وقفات ومسيرات في الضفة الغربية رفضا لمؤتمر المنامة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



نظّم فلسطينيون، مسيرات ووقفات، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، احتجاجا على عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي.

ورفع المشاركون في وقفة، نُظّمت على ميدان ابن رشد، وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لافتات منددة بالمؤتمر، وبمشاركة دول عربية فيه.

ونُظمت وقفات مماثلة، في بيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق).

ودعت فصائل فلسطينية، إلى تنظيم مسيرات باتجاه نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة.

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وفي قطاع غزة، ساد إضراب شامل، كافة المرافق الحكومية والتجارية والخاصة، احتجاجا على عقد المؤتمر.

وجدّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، رفض القيادة الفلسطينية، عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي.

وقال في بيان صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين".

وينطلق الثلاثاء مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة"، في البحرين، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

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